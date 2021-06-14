Mercedes-Benz G-Class все-таки получит электрическую версию. Электромобиль Гелендваген собираются представить в 2023 году и назовут EQG. Уже появились и первые его рендеры.

Впрочем, следует отметить, что изображения не официальные, а подготовленные в студии Sugar Design. Хотя, скорее всего, именно так и будет выглядеть электрический Гелик.

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Как и у всех электрокаров семейства Mercedes EQ, решетку радиатора заменят пластиковой заглушкой с логотипом марки. Кроме того, изменениям подвергнутся бамперы и оптика. В остальном это привычный Гелендваген.

Уже известно, что концерн Daimler зарегистрировал названия на две версии электрического Mercedes G-Class – EQG 560 и EQG 580. Конечно, подробности пока держатся в секрете, но наверняка обе модификации будут полноприводными и получат два электромотора.