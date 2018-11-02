Німецький конкурент Bentley Bentayga вже на підході.

Ми раді повідомити, що Mercedes-Maybach GLS матиме традиційну форму кузову SUV, навідміну від концепту Maybach Vision Ultimate Luxury, показаного раніше у Пекіні.

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За попередньою інформацією Maybach GLS отримає платформу від одноіменного Mercedes. У виконанні Майбах він буде розкішнішим та ексклюзивнішим, з найкращим силовим обладнанням та передовим програмним забезпеченням.

Фото: тестовий мул Mercedes-Maybach GLS / Automedia/Мotor1

Відомо, що Maybach GLS отримає останню версыю фірмової комфортної підвіски Mercedes Magic Body Control.

За чутками Mercedes-Maybach GLS дебютує наприкінці цього місяця під час Лос-Анджелеського автосалону.

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