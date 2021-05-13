Розкішний седан Mercedes-Maybach S-Class нового покоління отримав найпотужнішу версію з індексом S 680. Такий автомобіль оснащений двигуном V12 об’ємом 6,0 літра.

В компанії поки не розкривають динамічні характеристики S 680 і не підтверджують інформацію про те, що новинка отримає повний привод. Та і в цілому подробиць про новий Mercedes-Maybach S 680 поки мало. Точна віддача 12-циліндрового двигуна не названа, але на попереднику агрегат видавав 630 к.с. потужності та 1000 Нм крутного моменту.

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Дебют топового S 680 прив’язали до сторічного ювілею першої самостійної моделі Maybach під назвою W3. Вона вироблялася в період з 1921 по 1926 рік і за ці п’ять років була випущена в кількості 305 екземплярів. Жоден з них не зберігся до наших днів.

Офіційно ціну Mercedes-Maybach S 680 німці ще не назвали, однак за нашою інформацією вона стартує з позначки 310 тисяч євро.