Кузов Gullwing Tribute зробили з алюмінію, базу взяли від кабріолету 2001 року.

В Кейптауні (ПАР) на аукціоні crossley-webb продають дуже якісну копію Mercedes-Benz 300Sl Gullwing, оригінал якого коштує близько мільйона доларів. За основу взяли Mercedes Benz SLK 32 AMG, в якого зняли кузов. Потім наварили сталеву раму та навісили алюмінієві кузовні деталі, виготовлені вручну. Їх спроектували за допомогою комп'ютерного моделювання – для цього сканували оригінальний Mercedes-Benz 300sl Gullwing.

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Всі сучасні технічні елементи донора були збережені – двигун, автоматична коробка передач, гідропідсилювач керма, кондиціонер тощо. Для ретромода 3,2-літровий двигун V6 потужністю 350 к.с. – навіть забагато, зважаючи на його цінність та алюмінієвий кузов, який зробив авто на 400 кг легшим за оригінал.

За скільки колекціонери заберуть настільки витончену копію – невідомо. Схожа в Німеччині була продана за 400 тисяч євро.