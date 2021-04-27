Mercedes-Benz S500 W220 2005 року випуску має цікаву історію.

Цей екземпляр S500 взяв участь в зйомках кліпу популярної американської співачки Майлі Сайрус на хіт Nothing breaks like a heart. Зйомки відео проходили в Києві на Дарницькому мосту. За сюжетом співачка за кермом Mercedes намагався втекти від поліції.

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Автор оголошення про продаж вказав, що для зйомок кліпу використали три екземпляри однакових Mercedes. Кузови всіх автомобілів обклеїли плівкою типу “хамелеон”. Два автомобіля розбили і залишився лише один. Продавець оцінює машину в 8 тис. доларів.

Відзначається, що машина в хорошому стані. Потрібно дрібний ремонт обігріву керма, системи кондиціонування та масажу сидінь. Пробіг значний – 540 тис. кілометрів.

Під капотом встановлений двигун V8 об'ємом 5 літрів потужністю 306 кінських сил, який доповнили ГБО.