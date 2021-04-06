Нік Мейсон має вражаючу приватну колекцію автомобілів, окрасою якої є вінтажний спорткар Ferrari вартістю десятки мільйонів доларів.

Обидві рок-легенди фанатіють від автомобілів і є щось чудове у тому, щоб спостерігати, як Брайан Джонсон і Нік Мейсон з радістю хихикають над Ferrari, мов хлопчаки над новою іграшкою.

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У своєму шоу на YouTube-каналі Brian Johnson TV вокаліст AC/DC розповідає про своє захоплення автомобілями, а в черговому епізоді він завітав у гості до іншого поціновувача і колекціонера, та неабиякого. Нік Мейсон – засновник і учасник гурту Pink Floyd, показав Джонсону і глядачам частину свого гаража, в якому зберігаються і батьковий гоночний Bentley, і вінтажні суперкари, і новенькі автівки, як Ferrari LaFerrari.

“З цього все почалося”, – говорить Мейсон про батьків гоночний Bentley. “Це була машина мого батька і він користувався нею і тому великим задоволенням, коли я був дитиною, було їхати на трек Сільверстоун, сидячи ззаду”.

Та найціннішим екземпляром в колекції з комерційної точки зору є Ferrari 250 GTO 1962 року випуску. Так, у 2018 році за машину 1962 року випуску на аукціоні виручили 48,2 мільйона доларів, а трохи пізніше того ж року був проданий інший екземпляр 250 GTO 1963 року випуску вже за 70 мільйонів доларів.

За словами Мейсона, цей автомобіль не лише чудовий на треку – це також зручний гранд-турер, на якому приємно проїхатись з вітерцем по звичайних дорогах. Мейсон каже, що возив на цьому авто обох своїх доньок на весілля. Більш вражаюче, він навіть проїхав на вінтажному спорткарі по всій Європі і дістався Нюрбургрінга.

Мейсонів автомобіль примітний ще й тим, що він був використаний у якості застави для отримання кредиту на оплату гастролей, присвячених 13 студійному альбому Pink Floyd. Це врешті виявилося гарним рішенням, оскільки це був найкасовіший тур того року.