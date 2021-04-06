Ник Мейсон имеет впечатляющую частную коллекцию автомобилей, украшением которой является винтажный спорткар Ferrari стоимостью десятки миллионов долларов.

Обе рок-легенды фанатеют от автомобилей и есть что-то замечательное в том, чтобы наблюдать, как Брайан Джонсон и Ник Мейсон с радостью хихикают над Ferrari, словно мальчишки над новой игрушкой.

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В своем шоу на YouTube-канале Brian Johnson TV вокалист AC/DC рассказывает о своем увлечении автомобилями, а в очередном эпизоде он пришел в гости к другому ценителю и коллекционеру, и незаурядному. Ник Мейсон – основатель и участник группы Pink Floyd, показал Джонсону и зрителям часть своего гаража, в котором хранятся и отеческий гоночный Bentley, и винтажные суперкары, и новенькие машины, как Ferrari LaFerrari.

”С этого все началось", – говорит Мейсон о родителях Бентли. “Это была машина моего отца и он пользовался ею и потому большим удовольствием, когда я был ребенком, было ехать на трек Сильверстоун, сидя сзади”.

И самым ценным экземпляром в коллекции с коммерческой точки зрения является Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска. Так, в 2018 году за машину 1962 года выпуска на аукционе выручили 48,2 миллиона долларов, а чуть позже в том же году был продан другой экземпляр 250 GTO 1963 года выпуска уже за 70 миллионов долларов.

По словам Мейсона, этот автомобиль не только великолепен на треке – это также удобный гранд-турер, на котором приятно проехаться с ветерком по обычным дорогам. Мейсон говорит, что возил на этом авто обеих своих дочерей на свадьбу. Более впечатляюще, он даже проехал на винтажном спорткаре по всей Европе и добрался до Нюрбургринга.

Автомобиль Мейсона примечателен еще и тем, что он был использован в качестве залога для получения кредита на оплату гастролей, посвященных 13 студийному альбому Pink Floyd. Это в конечном итоге оказалось хорошим решением, поскольку это был самый кассовый тур того года.