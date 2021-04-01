Таких машин с 1953 по 1956 год было выпущено только 90, поэтому каждая из них сегодня на вес золота. Машины в хорошем состоянии продаются по 3,5 – 5 миллионов долларов, а иногда и дороже.
550 Spyder провел в закрытом контейнере 35 лет. Хотя его никогда не теряли, автомобиль был сдан на хранение после того, как его владелец пересел на мотоциклы в 1980-х.
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Поскольку владелец машины недавно умер, его коллекцию мотоциклов планируют выставить на продажу. Для оценки коллекции был приглашен эксперт Бобби Грина из Old Crow Speed Shop. После осмотра коллекции, вспомнили об еще одном сокровище, которое хранилось в морском контейнере и в течение 35 лет не видело дневного света. Когда контейнер открыли, красный спидстер 550 Spyder оказался в прекрасном состоянии, без признаков ржавчины.
Фото: Porsche 550 Spyder / Autoevolution
Автомобиль был приобретен в 1963 году и восстановлен в начале 1980-х годов, непосредственно перед тем, как владелец отправил его на хранение. Вероятно, на данный момент спорткар уже нашел нового владельца.
Построенный в 1955 году, этот 550 Spyder является одним из последних примеров, что оставили конвейер в Штутгарте. Он питается от 1,5-литрового двигателя мощностью 108 лошадиных сил и 89 Нм крутящего момента. Он оснащен четырехступенчатой механической коробкой передач.