Таких машин с 1953 по 1956 год было выпущено только 90, поэтому каждая из них сегодня на вес золота. Машины в хорошем состоянии продаются по 3,5 – 5 миллионов долларов, а иногда и дороже.

550 Spyder провел в закрытом контейнере 35 лет. Хотя его никогда не теряли, автомобиль был сдан на хранение после того, как его владелец пересел на мотоциклы в 1980-х.

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Поскольку владелец машины недавно умер, его коллекцию мотоциклов планируют выставить на продажу. Для оценки коллекции был приглашен эксперт Бобби Грина из Old Crow Speed ​​Shop. После осмотра коллекции, вспомнили об еще одном сокровище, которое хранилось в морском контейнере и в течение 35 лет не видело дневного света. Когда контейнер открыли, красный спидстер 550 Spyder оказался в прекрасном состоянии, без признаков ржавчины.

Фото: Porsche 550 Spyder / Autoevolution

Автомобиль был приобретен в 1963 году и восстановлен в начале 1980-х годов, непосредственно перед тем, как владелец отправил его на хранение. Вероятно, на данный момент спорткар уже нашел нового владельца.

Построенный в 1955 году, этот 550 Spyder является одним из последних примеров, что оставили конвейер в Штутгарте. Он питается от 1,5-литрового двигателя мощностью 108 лошадиных сил и 89 Нм крутящего момента. Он оснащен четырехступенчатой механической коробкой передач.