Таких машин з 1953 до 1956 року було випущено лише 90, тож кожен з них сьогодні на вагу золота. Машини у гарному стані продаються за 3,5 – 5 мільйонів доларів, а іноді й дорожче.

550 Spyder провів у замкненому контейнері 35 років. Хоча його ніколи не втрачали, автомобіль був зданий на зберігання після того, як його власник пересів на мотоцикли у 1980-х.

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Оскільки власник машини нещодавно помер, його колекцію мотоциклів планують виставити на продаж. Для оцінки колекції було запрошено експерта Боббі Гріна з Old Crow Speed ​​Shop. Після огляду колекції, згадали про ще один скарб, що зберігався у морському контейнері і протягом 35 років не бачив денного світла. Коли контейнер відкрили, червоний спідстер 550 Spyder виявився у чудовому стані, без ознак іржі.

Фото: Porsche 550 Spyder / Autoevolution

Автомобіль був придбаний у 1963 році та відновлений на початку 1980-х років, безпосередньо перед тим, як власник відправив його на зберігання. Ймовірно, на цей час спорткар вже знайшов нового власника.

Побудований в 1955 році, цей 550 Spyder є одним з останніх прикладів, що залишили конвеєр у Штутгарті. Він живиться від 1,5-літрового двигуна потужністю 108 кінських сил і 89 Нм крутного моменту. Він оснащений чотириступінчастою механічною коробкою передач.