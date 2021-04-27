У Mercedes-Benz S500 W220 2005 года выпуска интересная история.

Этот экземпляр S500 принял участие в съемках клипа популярной американской певицы Майли Сайрус на хит Nothing breaks like a heart. Съемки видео проходили в Киеве на Дарницком мосту. По сюжету певица за рулем Mercedes пыталась скрыться от полиции.

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Автор объявления о продаже указал, что для съемок клипа использовали три экземпляра одинаковых Mercedes. Кузова всех автомобилей обклеили пленкой типа “хамелеон”. Два автомобиля разбили и остался лишь один. Продавец оценивает машину в 8 тыс. долларов.

Отмечается, что машина в хорошем состоянии. Требуется мелкий ремонт обогрева руля, системы кондиционирования и массажа сидений. Пробег значительный – 540 тыс. километров.

Под капотом установлен двигатель V8 объемом 5 литров мощностью 306 лошадиных сил, который дополнили ГБО.