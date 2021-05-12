Кузов Gullwing Tribute сделали из алюминия, базу взяли от кабриолета 2001 года.

В Кейптауне (ЮАР) на аукционе crossley-webb продают очень качественную копию Mercedes-Benz 300Sl Gullwing, оригинал которого стоит около миллиона долларов. За основу взяли Mercedes Benz SLK 32 AMG, у которого сняли кузов. Затем наварили стальную раму и навесили алюминиевые кузовные детали, изготовленные вручную. Их проектировали с помощью компьютерного моделирования – для этого сканировали оригинальный Mercedes-Benz 300sl Gullwing.

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Все современные технические элементы донора были сохранены – двигатель, автоматическая коробка передач, гидроусилитель руля, кондиционер и тому подобное. Для ретромода 3,2-литровый двигатель V6 мощностью 350 л. с. – даже многовато, учитывая его ценность и алюминиевый кузов, который сделал авто на 400 кг легче оригинала.

За сколько коллекционеры заберут столь изящную копию – неизвестно. Похожая в Германии была продана за 400 тысяч евро.