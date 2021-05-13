Роскошный седан Mercedes-Maybach S-Class нового поколения получил самую мощную версию с индексом S 680. Такой автомобиль оснащен двигателем V12 объемом 6,0 литра.

В компании пока не раскрывают динамические характеристики S 680 и не подтверждают информацию о том, что новинка получит полный привод. Да и в целом подробностей о новом Mercedes-Maybach S 680 пока мало. Точная отдача 12-цилиндрового двигателя не названа, но на предшественнике агрегат выдавал 630 л. с. мощности и 1000 Нм крутящего момента.

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Дебют топового S 680 привязали к столетнему юбилею первой самостоятельной модели Maybach под названием W3. Она производилась в период с 1921 по 1926 год и за эти пять лет была выпущена в количестве 305 экземпляров. Ни один из них не сохранился до наших дней.

Официально цену Mercedes-Maybach S 680 немцы еще не назвали, однако по нашей информации она стартует с отметки в 310 тысяч евро.