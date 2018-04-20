В Інтернеті з'явилися офіційні фотографії представницького кросовера-седана Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. Поки це тільки концепт, але в 2020 році він перетвориться в серійний автомобіль.

Розкішний гібрид седана і позашляховика – корупціонери країн третього світу давно мріяли про такий автомобіль, і концерн Daimler його зробив. Офіційна прем'єра запланована на 25 квітня в рамках Пекінського автосалону.

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Mercedes-Maybach Ultimate Luxury стане серійним в 2020 році і буде оснащуватися гібридною силовою установкою, побудованою навколо бензинової 4,0-літрової "бітурбовісьмірки". Очікується, що сукупна віддача складе понад 500 к.с. і що plug-in гібридна версія зможе проїхати виключно на електротязі як мінімум 50 км.

Інтер'єр виконаний відповідно до запитів цільової аудиторії і має щедру обробку золотом, натуральним деревом і шкірою. У другому ряді встановлені два індивідуальних крісла, розділені високим центральним тунелем-органайзером. У нього, зокрема, вбудований невеликий харчоблок з чайниками і чашками – закип'ятити воду і заварити чай можна прямо на ходу.

Серійна версія, зрозуміло, отримає традиційні зовнішні дзеркала заднього виду замість камер і навряд чи збереже розділене надвоє заднє скло, але всі інші особливості концепту збережуться, в тому числі гігантські литі колеса з турбінами, які нагадують лопасті.

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Ключове питання – чи буде розкішний крос-седан регулярною моделлю або, як і позашляховик Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, піде в серію обмеженим тиражем, і тоді за нього між олігархами усього світу почнеться справжня бійка.