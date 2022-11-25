У Mercedes-Benz кажуть, що підписка на більшу потужність стикається з юридичними перешкодами в Європі. «Юридичні питання» заважають компанії дозволити власникам EQ розблокувати більше потужності після покупки.

Опції за підпискою стали новою золотою жилою в автомобільній промисловості. Вони створюють новий потік доходу, тимчасово активуючи певні функції за доплату. Зазвичай ви можете заплатити за доступ до певної функції протягом обмеженого часу або придбати її відразу.

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На першому етапі багатьом користувачам важко сприйняти необхідність доплачувати за щось, чим уже обладнано авто (і було навмисно заблоковано виробником). Це створює враження, що автомобіль не є вашою власністю і повністю керується виробником. Втім, як і випадку з мобільними телефонами, комп’ютерами, ігровими консолями та іншою технікою, користувач поступово звикає до необхідності оплати програмних продуктів, які по суті й керують заблокованими функціями.

Mercedes-Benz був розкритикований в середині липня 2021 року за те, що він стягував у Німеччині еквівалент 489 євро на рік за передову систему рульового керування задніми колесами EQS. Ця технологія дозволяє заднім колесам повертатися під кутом до 10 градусів замість звичайних 4,5 градусів.

Коли компанія оголосила про новий план передплати, щоб розблокувати більше потужності для моделей EQ у США, ми припустили, що це лише питання часу, коли власникам електромобілів європейських специфікацій буде дозволено робити те саме.

Як виявилося, цей тип підписки, яка коштує 1200 доларів на рік для окремих моделей седанів і позашляховиків EQE та EQS, не буде доступний в ЄС, принаймні на даний момент. Голландське видання журналу Top Gear поспілкувалося з прес секретарем місцевого відділення Mercedes на цю делікатну тему.

Існують «юридичні питання», які заважають запропонувати оновлення по повітрю, яке скасує обмеження для електродвигунів. Представник компанії утримався від вдавання в будь-які інші подробиці, але, схоже, існують юридичні перешкоди, які їй потрібно подолати, щоб це стало можливим.