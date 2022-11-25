В Мерседес-Benz говорят, что подписка на большую мощность сталкивается с юридическими препятствиями в Европе. «Юридические вопросы» мешают Mercedes позволить владельцам EQ разблокировать больше мощности после покупки.

Опции подписки стали новой золотой жилой в автомобильной промышленности. Они создают новый поток дохода, временно активируя некоторые функции за доплату. Обычно можно заплатить за доступ к определенной функции в течение ограниченного времени или приобрести ее сразу.

Читайте также: Увеличение мощности электромобиля за абонплату: новая маркетинговая фишка от Mercedes-Benz

На первом этапе многим пользователям трудно воспринять необходимость доплачивать за что-то, чем уже оборудовано авто (и было намеренно заблокировано производителем). Это создает впечатление, что автомобиль не является вашей собственностью и полностью управляется производителем. Впрочем, как и в случае с мобильными телефонами, компьютерами, игровыми консолями и другой техникой пользователь постепенно привыкает к необходимости оплаты программных продуктов, которые, по сути, управляют заблокированными функциями.

Mercedes-Benz подвергся критике в середине июля 2021 за то, что он взимал в Германии эквивалент 489 евро в год за передовую систему рулевого управления задними колесами EQS. Эта технология позволяет задним колесам поворачиваться под углом до 10 градусов вместо обычных 4,5 градусов.

Когда треугольная звезда объявила о новом плане подписки, чтобы разблокировать больше мощности для моделей EQ в США, мы предположили, что это лишь вопрос времени, когда владельцам электромобилей европейских спецификаций будет позволено делать то же самое.

Как оказалось, этот тип подписки, которая стоит 1200 долларов в год для отдельных моделей седанов и внедорожников EQE и EQS, не будет доступен в ЕС, по крайней мере, на данный момент. Голландское издание журнала Top Gear пообщалось с пресс-секретарем местного отделения Mercedes по этой щекотливой теме.

Существуют «юридические вопросы», мешающие предложить обновление по воздуху, отменяющее ограничения для электродвигателей. Представитель компании воздержался от притворства в какие-либо другие подробности, но, похоже, существуют юридические препятствия, которые ей нужно преодолеть, чтобы это стало возможным.