Чергове підтвердження тезису про те, що власник електромобіля не є його повноцінним господарем, показала компанія Mercedes-Benz. Виробник пропонує клієнтам щорічно оплачувати програмне забезпечення, яке підвищує потужність електромобіля.

Mercedes-Benz пропонує американським власникам моделей EQE та EQS оформити платну підписку на оновлення програмного забезпечення, яке дозволить зробити електромобілі потужнішими та швидшими.

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Виробник гарантує, що після оновлення ПЗ віддача силових установок електромобілів збільшиться на 20%-24%.

Mercedes-Benz обіцяє, що такі зміни дозволять скоротити розгін електромобілів до сотні майже на 1 секунду. Вартість річної підписки на оновлення софту – $1200.