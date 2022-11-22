Очередное подтверждение тезиса о том, что владелец электромобиля не является его полноценным хозяином, представила компания Mercedes-Benz. Производитель предлагает клиентам ежегодно оплачивать программное обеспечение, повышающее мощность электромобиля.

Mercedes-Benz предлагает американским владельцам моделей EQE и EQS оформить платную подписку на обновление программного обеспечения, которое позволит сделать электромобили более мощными и быстрыми.

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Производитель гарантирует, что после обновления ПО отдача силовых установок электромобилей увеличится на 20-24%.

Mercedes-Benz обещает, что подобные изменения позволят сократить разгон электромобилей до сотни почти на 1 секунду. Стоимость годовой подписки на обновление софта – $1200.