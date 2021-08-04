І це не фігури мови – автомобіль справді має золотавий кузов і призначений для Попелюшки з нового фільму від Amazon Prime.

У вересні цього року глядачі Amazon Prime побачать нове прочитання класичної “Попелюшки”, в якому добру фею і хрещену матусю головної героїні зіграє темношкірий чоловік.

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Спеціально для “позагендерної” Попелюшки Mercedes-Benz підготував блискучий Maybach S 560, якому призначено бути каретою в осучасненій казці. Роль головної героїні дісталась акторці Камілі Кабелло, а хрещену фею Попелюшки, названу “Fab G” (fabulous godmother – буквально “казкова хрещена”), зіграє актор Біллі Портер.

“Ми раді об'єднати зусилля з Mercedes-Benz, щоб розпочати кампанію, яка відзначає сильних особистостей та сприяє розширенню прав і можливостей жінок. Наша героїня – амбітна молода жінка (Каміла Кабелло), чиї мрії більші, ніж дозволяє світ, але з наполегливістю та допомогою Fab G (Біллі Портер) вона втілює свої мрії в життя”, – каже Уконва Оджо, директор з маркетингу Amazon Prime Video.



На дизайном сучасної “колісниці” Mercedes-Benz працював разом із Fab G. Результатом спільної роботи став лімузин Mercedes-Maybach S 560 з масажними кріслами в салоні та мерехтливим блискучим кузовом золотавого відтінку.