И это не фигуры речи – автомобиль действительно имеет золотистый кузов и предназначен для Золушки из нового фильма от Amazon Prime.

В сентябре этого года зрители Amazon Prime увидят новое прочтение классической "Золушки", в котором добрую фею и крестную маму главной героини сыграет темнокожий мужчина.

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Специально для "внегендерной" Золушки Mercedes-Benz подготовил блестящий Maybach S 560, которому суждено быть каретой в осовремененной сказке. Роль главной героини досталась актрисе Камилле Кабелл, а крестную фею Золушки, названную "Fab G" (fabulous godmother – буквально "сказочная крестная"), сыграет актер Билли Портер.

"Мы рады объединить усилия с Mercedes-Benz, чтобы начать кампанию, которая отмечает сильных личностей и способствует расширению прав и возможностей женщин. Наша героиня – амбициозная молодая женщина (Камила Кабелл), чьи мечты больше, чем позволяет мир, но с настойчивостью и помощью Fab G (Билли Портер) она воплощает свои мечты в жизнь", – говорит Уконва Оджо, директор по маркетингу Amazon Prime Video.

На дизайном современной "колесницы" Mercedes-Benz работал вместе с Fab G. Результатом совместной работы стал лимузин Mercedes-Maybach S 560 с массажными креслами в салоне и мерцающим блестящим кузовом золотистого оттенка.