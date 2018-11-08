Перший серійний електричний кросовер бренду стане на конвеєр у середині 2019 року.

Наступної весни Daimler розпочне виробництво 80 кВт-годинних батарей для EQC.

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Дочірня компанія Daimler Deutsche Accumotive збирається подвоїти кількість працівників до приблизно 1000 до кінця поточного року, аби якмога краще підготуватись до запуску другої фабрики з виробництва акумуляторних батарей у німецькому місті Каменц. Електричний кросовер EQC має стати на конвеєр середині 2019 року.



Фото: Mercedes-Benz EQC / Daimler

Перший завод вже виготовив понад 200 тисяч акумуляторів для гібридів Daimler. Тим часом, разом зі збільшенням кількості праційвників, німецький концерн посилив акумуляторний сектор і додатковими інвестиціями. У завод у Каменц інвестують близько півмільярда євро, а загальний обсяг фінансових вливань у сектор електрокарів для Daimler склав понад 10 мільярдів євро. До кінця 2022 року німецька компанія розраховує мати у своєму арсеналі 130 електрифікованих моделей.

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