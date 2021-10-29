Незвичайний концептуальний фургон Sustaineer представив Mercedes-Benz. Він має унікальну систему, що дозволяє очищати повітря.

Компанія активно прагне електрифікувати свою комерційну лінійку. Поки що до масштабів концерну Stellantis ще далеко, проте Mercedes готовий здивувати оригінальними технологіями. Для початку варто відзначити, що зовні машина зроблена на базі моделі eSprinter, а її назва утворена від слів "Sustainability" та "Pioneer".

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Але головні особливості, як ми вже зазначили, у незвичайній системі фільтрації повітря. Машина має два фільтри в передній і задній частині кузова. Вони активно очищають повітря, що потрапляє в них під час руху. Як зазначають фахівці, таким чином, забрудненість зменшується приблизно на 50 відсотків. Крім того, передній фільтр може працювати навіть якщо машина стоїть на місці, всмоктуючи повітря наче пилосос.

Подбали німці і про екологічність матеріалів, які використовуються у вузлах та агрегатах. Так, Sustaineer має чавунні гальма зі спеціальним керамічним покриттям, які працюють із системою рекуперації, а також спеціальні шини зі зниженим рівнем шуму та з особливо низьким рівнем викидів твердих частинок завдяки особливому складу.

Але й цього виявилося замало Mercedes-Benz. У кращих традиціях американських тюнінг-ательє в машину запхали "всього, та більше". Наприклад, на дах встановили сонячні панелі, замість дзеркал тепер камери заднього виду, що покращують аеродинаміку, а замість класичної системи з дефлекторами цікава система обігріву рульового колеса та ременя безпеки.

Перспективи Sustaineer поки що незрозумілі. Цілком імовірно, що всі напрацювання з цього концепту зрештою будуть впроваджуватись у майбутні покоління Sprinter.