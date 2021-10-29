Необычный концептуальный фургон Sustaineer представил Mercedes-Benz. Он имеет уникальную систему, позволяющую очищать воздух.

Компания активно стремится электрифицировать свою коммерческую линейку. Пока до масштабов концерна Stellantis еще далеко, однако Mercedes готов удивить оригинальными технологиями. Для начала стоит отметить, что внешне машина сделана на базе модели eSprinter, а ее название образовано от слов "Sustainability" и "Pioneer".

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Но главные особенности, как мы уже отметили, в необычной системе фильтрации воздуха. Машина имеет два фильтра в передней и задней части кузова. Они активно очищают воздух, попадающий в них во время движения. Как отмечают специалисты, таким образом загрязненность уменьшается примерно на 50 процентов. Кроме того, передний фильтр может работать, даже если машина стоит на месте, хватая воздух как пылесос.

Позаботились немцы и об экологичности материалов, используемых в узлах и агрегатах. Так, Sustaineer имеет чугунные тормоза со специальным керамическим покрытием, которые работают с системой рекуперации, а также специальные шины со сниженным уровнем шума и с особенно низким уровнем выбросов твердых частиц благодаря особому составу.

Но и этого оказалось мало. В лучших традициях американских тюнинг-ателье в машину запихнули "всего, да побольше". Например, на крышу установили солнечные панели, вместо зеркал теперь камеры заднего вида, которые улучшают аэродинамику, а вместо классической системы с дефлекторами интересная система обогрева рулевого колеса и ремня безопасности.

Перспективы Sustaineer пока неясны. Вполне вероятно, что все наработки по этому концепту в конечном итоге будут внедряться в будущие поколения Sprinter.