Компанії що займаються тюнінгом вже давно навчились "вичавлювати" з дволітрових чотирьохциліндрових двигунів по 600-800 кінських сил. Але ресурс таких моторів надто малий, його вистачає на один або декілька заїздів, і для серійного виробництва такі агрегати не годяться.

Mercedes-AMG представила найпотужніший чотирициліндровий турбодвигун для серійних автомобілів. Його встановлюватимуть на моделі з індексом 45 - A 45 і CLA 45 Shooting Brake.

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Новий двигун носить індекс M 139, має робочий об'єм два літри і в базовій модифікації видає 387 кінських сил і 480 Нм крутного моменту. Віддача S-варіанти становить 421 силу і 500 Нм крутного моменту (доступні в діапазоні 5000-5250 оборотів в хвилину). Відсічення знаходиться на 7200 оборотів в хвилину. Для порівняння, попередній агрегат M 133 задовольнявся 381 кінської силою і 475 Нм моменту.

"Четвірка" укомплектована двопоточним турбонагнітачем c електронним управлінням перепускним клапаном і розгорнута на 180 градусів: впуск знаходиться спереду, а турбонагнітач і випускний колектор - ззаду. На валах компресора і турбіни вперше встановлені роликові підшипники - як у 4.0 V8 на AMG GT. У мотора також є електричний водяний насос, фільтр твердих частинок і система старт-стоп.

Звання найпотужнішою "турбочетверкі" M 139 носить неспроста, хоча в історії були варіанти і з більш високою віддачею - правда, всі вони або результат роботи тюнінг-ательє, або встановлювалися на дрібносерійні машини. Наприклад, випущений на честь 40-річчя присутності Mitsubishi в Європі Lancer Evolution X FQ-440 MR оснащувався дволітровим турбомотором потужністю 446 сил і 559 Нм моменту.