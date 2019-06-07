Компании, занимающиеся тюнингом, уже давно научились "выжимать" из двухлитровых четырехцилиндровых двигателей по 600-800 лошадиных сил. Но ресурс таких моторов слишком мал, его хватает на один или несколько заездов, и для серийного производства такие агрегаты не годятся.

Mercedes-AMG представила самый мощный четырехцилиндровый турбодвигатель для серийных автомобилей. Его будут устанавливать на модели с индексом 45 – A 45 и CLA 45 Shooting Brake.

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Новый двигатель носит индекс M 139, имеет рабочий объем два литра и в базовой модификации выдает 387 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента. Отдача S-варианта составляет 421 силу и 500 Нм крутящего момента (доступны в диапазоне 5000-5250 оборотов в минуту). Отсечка находится на 7200 оборотов в минуту. Для сравнения, предыдущий агрегат M 133 довольствовался 381 лошадиной силой и 475 Нм момента.

"Четверка" укомплектована двухпоточным турбонагнетателем c электронным управлением, перепускным клапаном и развернута на 180 градусов: впуск находится спереди, а турбонагнетатель и выпускной коллектор – сзади. На валах компрессора и турбины впервые установлены роликовые подшипники – как в 4.0 V8 на AMG GT. У мотора также есть электрический водяной насос, фильтр твердых частиц и система старт-стоп.

Звание самой мощной "турбочетверки" M 139 носит неспроста, хотя в истории были варианты и с более высокой отдачей – правда, все они либо результат работы тюнинг-ателье, либо устанавливались на мелкосерийные машины. Например, выпущенный в честь 40-летия присутствия Mitsubishi в Европе Lancer Evolution X FQ-440 MR оснащался двухлитровым турбомотором мощностью 446 сил и 559 Нм момента.