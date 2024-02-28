Автомобіль дивної форми, очевидно, занадто дорогий для розробки. Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury не вийде у серійне виробництво.

Німецька ділова газета Handelsblatt повідомляє, що виробник розкішних автомобілів припинив виробництво того, що мало бути частково седаном, частково SUV. Ідея полягала в тому, щоб поєднати два найпопулярніших стилі кузова в Китаї та створити новий сегмент під назвою Sport Utility Sedan (SUS).

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Троє інсайдерів, яких цитує Handelsblatt, кажуть, що проект або покинули, або призупинили на невизначений термін. Рішення було прийнято кілька місяців тому, тобто серійна версія не побачить світ, незважаючи на те, що попередній план передбачав продаж автомобіля в Китаї приблизно в 2025 році. Передбачалося, що він буде створений виключно в Пекіні на EVA2. платформа, яка використовується в EQE / EQE SUV і EQS / EQS SUV.

У заяві, зробленій німецькій газеті, Mercedes визнав, що розробка SUS призупинена, оскільки автомобіль надто складний і дорогий у виготовленні. Компанія стверджує, що в Китаї вже продається велика кількість електромобілів, які охоплюють усі важливі сегменти: «Щоб зменшити складність, ми вирішили не продовжувати проект додаткового автомобіля для Китаю на основі Архітектура EVA2 на даний момент».

Якщо ви не пам’ятаєте Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, це був електричний концепт з 24-дюймовими колесами в стилі турбіни та переднім багажником, який мав розділений отвір. Він мав повний привід із потужністю 738 кінських сил із чотирма двигунами, які живилися від підпільної акумуляторної батареї з корисною ємністю близько 80 кВт/год.

Mercedes заявив про запас понад 200 миль за процедуру EPA або понад 500 кілометрів відповідно до тестового циклу NEDC. Акумулятор підтримував зарядку потужністю 350 кВт, у цьому випадку п’яти хвилин вистачало, щоб зарядити батарею на 100 км. Позашляховик-седан міг досягти електронно обмеженої швидкості 250 км/год.

За словами головного дизайнера Mercedes Гордена Вагенера, концепція нетрадиційної форми, орієнтована на Китай, була «змодельована на основі S-класу», щоб служити «абсолютно новим архетипом, якого ніколи раніше не бачили».

Концепт був вражаюче великим: 5260 мм завдовжки, 2110 мм завширшки та 1764 мм заввишки. Коли автомобіль дебютував п'ять років тому, людина, яка відповідала за його зовнішній вигляд, сказав: «Наша концепція поєднує ДНК позашляховика з ДНК седана, щоб створити ультрасучасний позашляховик із трьома об’ємами. З чуттєвістю та чистою витонченістю ми створили позачасовий автомобіль, який підкреслює позицію Mercedes-Maybach як найкращого люксового бренду».