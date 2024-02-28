Автомобиль странной формы, очевидно, слишком дорогой для разработки. Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury не выйдет в серийное производство.

Немецкая газета Handelsblatt сообщает, что производитель роскошных автомобилей прекратил производство того, что должно было быть частично седаном, частично SUV. Идея заключалась в том, чтобы совместить два самых популярных стиля кузова в Китае и создать новый сегмент под названием Sport Utility Sedan (SUS).

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Трое инсайдеров, которых цитирует Handelsblatt, говорят, что проект или покинули, или приостановили на неопределенный срок. Решение было принято несколько месяцев назад, то есть серийная версия не увидит свет, несмотря на то, что предыдущий план предусматривал продажу автомобиля в Китае примерно в 2025 году. Предполагалось, что он будет создан исключительно в Пекине на EVA2. платформа, которая используется в EQE / EQE SUV и EQS / EQS SUV.

В заявлении, сделанном немецкой газете, Mercedes признал, что разработка SUS приостановлена, поскольку автомобиль слишком сложный и дорогой в изготовлении. Компания утверждает, что в Китае уже продается большое количество электромобилей, которые охватывают все важные сегменты: "Чтобы уменьшить сложность, мы решили не продолжать проект дополнительного автомобиля для Китая на основе Архитектура EVA2 на данный момент".

Если вы не помните Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, это был электрический концепт с 24-дюймовыми колесами в стиле турбины и передним багажником, который имел разделенный проем. Он имел полный привод с мощностью 738 лошадиных сил с четырьмя двигателями, которые питались от подпольной аккумуляторной батареи с полезной емкостью около 80 кВт/ч.

Mercedes заявил о запасе более 200 миль по процедуре EPA или более 500 километров в соответствии с тестовым циклом NEDC. Аккумулятор поддерживал зарядку мощностью 350 кВт, в этом случае пяти минут хватало, чтобы зарядить батарею на 100 км. Внедорожник-седан мог достичь электронно ограниченной скорости 250 км/ч.

По словам главного дизайнера Mercedes Гордена Вагенера, концепция нетрадиционной формы, ориентированная на Китай, была "смоделирована на основе S-класса", чтобы служить "совершенно новым архетипом, которого никогда раньше не видели".

Концепт был впечатляюще большим: 5260 мм в длину, 2110 мм в ширину и 1764 мм в высоту. Когда автомобиль дебютировал пять лет назад, человек, который отвечал за его внешний вид, сказал: "Наша концепция сочетает ДНК внедорожника с ДНК седана, чтобы создать ультрасовременный внедорожник с тремя объемами. С чувственностью и чистой утонченностью мы создали вневременной автомобиль, который подчеркивает позицию Mercedes-Maybach как лучшего люксового бренда".