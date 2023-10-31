Мережа АЗС отримала нового розпорядника. Можливо, йдеться не про продаж, а довгострокову оренду.

Керівний склад мережі АЗС Motto веде перемовини щодо передачі управляння компанії «Паралель», повідомили виданню НафтоРинок декілька джерел, в тому числі в самих компаніях.

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«Проходять наради щодо забезпечення мережі пальним, враховуючи керування АЗС з офісу «Паралелі», яка отримає контроль над об'єктами завтра, 1 листопада», – повідомив співрозмовник.

В компаніях не змогли остаточно підтвердити продаж Motto, можливо мова йде про довгострокову оренду з правом викупу. Відомо, що перемовини йдуть про 70-75 АЗС та до 30 одиниць автотранспорту (бензовози та газовози).