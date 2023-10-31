Сеть АЗС получила нового распорядителя. Возможно, речь идет не о продаже, а о долгосрочной аренде.

Руководящий состав сети АЗС Motto ведет переговоры по передаче управления компании «Параллель», сообщили изданию НефтеРынок несколько источников, в том числе в самих компаниях.

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"Проходят совещания по обеспечению сети горючим, учитывая управление АЗС из офиса "Параллели", которая получит контроль над объектами завтра, 1 ноября", - сообщил собеседник.

В компаниях не смогли окончательно подтвердить продажу Motto, возможно, речь идет о долгосрочной аренде с правом выкупа. Известно, что переговоры идут о 70-75 АЗС и до 30 единиц автотранспорта (бензовозы и газовозы).