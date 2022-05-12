Мережі АЗС, які продають пальне за ринковими цінами та ігнорують держрегулювання, отримують санкції від Держпродспоживслужби.

Кабінет міністрів доручив Державній службі України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів провести перевірку роздрібних цін на АЗС.

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"Ми отримали доручення прем'єр-міністра про перевірку роздрібних цін на ринку нафтопродуктів. Ми сформували групи, які виходитимуть на ці позапланові перевірки. Можна сказати, що на ринку нафтопродуктів деякі суб'єкти не поставилися адекватно до норм законодавства і десь на якихось заправках завищують ціни. Ми це перевірятимемо", — повідомила на брифінгу завідувачка сектору контролю над регульованими цінами Держпродспоживслужби Віта Сиром'ятникова.

За її словами, щодня в Івано-Франківській області проводять близько 87 моніторингових спостережень за цінами на нафтопродукти.

Автозаправки, на яких інспектори Держпродспоживслужби виявили ринкові ціни, одержали рекомендаційні листи. В них зазначені граничні ціни паливо, встановлювані Міністерством економіки. Після цього підприємців зобов'язують встановити ту вартість, яка відповідатиме вимогам чиновників.