Сети АЗС, которые продают горючее по рыночным ценам и игнорируют госрегулирование, получают санкции от Госпродпотребслужбы.

Кабинет министров поручил Государственной службе Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей провести проверку розничных цен на АЗС.

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"Мы получили поручение премьер-министра о проверке розничных цен на рынке нефтепродуктов. Мы сформировали группы, которые будут выходить на эти внеплановые проверки. Можно сказать, что на рынке нефтепродуктов некоторые субъекты не отнеслись адекватно нормам законодательства и где-то на каких-то заправках завышают цены. Мы будем это проверять", — сообщила на брифинге заведующая сектором контроля над регулируемыми ценами Госпродпотребслужбы Вита Сыромятникова.

По ее словам, ежедневно в Ивано-Франковской области производится около 87 мониторинговых наблюдений за ценами на нефтепродукты.

Автозаправки, на которых инспекторы Госпродслужбы обнаружили рыночные цены, получили рекомендательные письма. В них указаны предельные цены на топливо, устанавливаемые Министерством экономики. После этого предприниматели обязывают установить ту стоимость, которая будет отвечать требованиям чиновников.