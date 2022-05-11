В Офисе Президента уверяют, что принимаются все меры для обеспечения страны горючим, и ситуация будет только улучшаться.

По мнению чиновников, в Украину сегодня доставляют достаточно бензина и дизеля, чтобы удовлетворять ежедневную потребность граждан. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма.

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"Я прошу всех граждан Украины сохранять спокойствие для того, чтобы мы могли насытить все заправки горючим, создать соответствующий запас и быть более защищенными от действий врага", – подчеркнул он.

По словам Ростислава Шурмы, в стране будет создан дополнительный стратегический запас горючего, который невозможно разбомбить и уничтожить. Это обеспечит наличие нефтепродуктов на месяц вперед.

Напомним, что сотрудничество с Россией и Беларусью, которые поставляли в Украину около 70% горючего, было прекращено. Также в результате военных действий была уничтожена почти вся топливная инфраструктура страны, включая нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы. Самым мощным фактором, приведшим к дефициту, стало госрегулирование Правительством цен на топливо – трейдерам стало невыгодно продавать ресурс по ценам, которые определял Кабмин.

"Фактически нам приходится с нуля выстраивать инфраструктуру поставок нефтепродуктов через наши западные границы, от наших западных партнеров", – рассказал Ростислав Шурма.

Чиновник сообщил, что в мирное время Украина ежемесячно потребляла около 1 млн. т дизеля, бензина и сжиженного газа. Однако существующая инфраструктура и подвижной состав в Восточной Европе пока не способны логистически справиться с таким объемом нефтепродуктов.