Госэкоинспекция прекратила проверки заправок до конца военного положения. В мирное время заправки штрафовали более чем на миллион гривен каждый квартал.

Руководствуясь правительственным постановлением о военном положении, Государственная экологическая инспекция с 13 марта 2022 прекратила государственный надзор, в частности отбор образцов топлива на украинских АЗС. Об этом сообщили в Госэкоинспекции.

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Там отметили, что мероприятия государственного рыночного надзора с 24 февраля не проводились только на тех территориях, где происходили активные военные действия, а с 13 марта они в Украине в целом прекращены на период военного положения.

"Отбор образцов непищевой продукции не проводился и будет осуществляться после прекращения военного положения в Украине”, – пояснили в ДЭИ.

Вместе с тем в инспекции отчитались, что в течение января-марта 2022 года осуществлено 113 мероприятий государственного рыночного надзора, по результатам которых принято 148 решений о принятии ограничительных (корректирующих) мер по устранению формального несоответствия, и применено штрафных санкций на общую сумму 1 241 000 грн.