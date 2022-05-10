Представители правительств Украины и Польши, логистические предприятия и компании, которые управляют топливной инфраструктурой, наработали практические решения по преодолению кризиса, сложившегося на топливном рынке Украины.

Об этом сообщило Минэкономики по итогам участия первого вице-премьера – министр экономики Юлии Свириденко в энергофоруме в Варшаве.

Читайте также: Польша поможет Украине с поставкой топлива

"Потенциальная возможность включения в Польский ресурс нефтепродуктов из США, региона Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), немецких, скандинавских и балтийских нефтеперерабатывающих заводов. Будет доставляться топливо комбинированными видами транспорта через Польшу", – заявила Свириденко.

Кроме того, нарабатываются технические возможности для увеличения перевалки необходимых объемов, и уже есть подтверждение одной из ведущих польских компаний PERN SA относительно дополнительных мощностей.

Стороны также договорились о синхронизации графиков работы АО "Укрзализныця" и польской PKP, которые сейчас в оперативном режиме смогут оперативно решать проблемные вопросы.

По словам Свириденко, эти решения позволят уже в ближайшее время доставлять топливные ресурсы быстрее, что приведет к уменьшению очередей на украинских АЗС.

Как сообщалось, ранее Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и развития Польши достигли договоренности об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива.