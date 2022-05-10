Польша поможет Украине преодолеть кризис с горючим и обеспечить дополнительную поставку нефтепродуктов через свои порты.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко по результатам встречи с вице-премьером Польши Яцеком Сасиным и министрами энергетики Литвы и Румынии, передает издание Wprost.

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"Мы говорили о топливном кризисе. Обсудили, какими должны быть транспортные пути. Речь идет о поставках из портов Гданьск или Свиноуйсьце. Мы видим большую готовность со стороны Польши помочь нам решить этот топливный кризис", – цитирует издание Свириденко.

По словам Яцека Сасина, Польша является почти 100% импортером сырой нефти и в значительной степени импортером готовой продукции нефтехимии.

"Мы можем быть посредником для Украины. Есть такие прозаические трудности, как разная ширина пути между Польшей и Украиной. Поэтому нужна эффективная перегрузка транспортом", – сказал вице-премьер.

Он добавил, что польские компании, в частности государственные, также готовы помочь Украине в восстановлении разрушенной войной энергетической инфраструктуры.