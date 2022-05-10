Польща допоможе Україні подолати кризу з пальним та забезпечити додаткове постачання нафтопродуктів через свої порти.

Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко за результатами зустрічі з віце-прем’єром Польщі Яцеком Сасіним та міністрами енергетики Литви й Румунії, передає видання Wprost.

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"Ми говорили про паливну кризу. Обговорили, якими мають бути транспортні шляхи. Йдеться про постачання з портів Гданськ чи Свиноуйсьце. Ми бачимо велику готовність з боку Польщі допомогти нам вирішити цю паливну кризу", – цитує видання Свириденко.

За словами Яцека Сасіна, Польща є майже 100% імпортером сирої нафти та значною мірою імпортером готової продукції нафтохімії.

"Ми можемо бути посередником для України. Є такі прозаїчні труднощі, як різна ширина колії між Польщею та Україною. Тому потрібне ефективне перевантаження транспортом", – сказав віце-прем’єр.

Він додав, що польські компанії, зокрема державні, також готові допомогти Україні у відновленні зруйнованої війною енергетичної інфраструктури.