Представники урядів України і Польщі, логістичні підприємства і компанії, які управляють паливною інфраструктурою, напрацювали практичні рішення з подолання кризи, що склалася на паливному ринку України.

Про це повідомило Мінекономіки за підсумками участі першого віце-прем'єра – міністр економіки Юлії Свириденко в енергофорумі у Варшаві.

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"Потенційна можливість включення до Польського ресурсу нафтопродуктів із США, регіону Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), німецьких, скандинавських і балтійських нафтопереробних заводів. Доставлятиметься пальне комбінованими видами транспорту через Польщу", – заявила Свириденко.

Крім того, напрацьовуються технічні можливості для збільшення перевалки необхідних обсягів, і вже є підтвердження однієї з провідних польських компаній PERN SA щодо додаткових потужностей.

Сторони також домовилися про синхронізацію графіків роботи АТ "Укрзалізниця" й польської PKP, які наразі в оперативному режимі зможуть оперативно вирішувати проблемні питання.

За словами Свириденко, ці рішення дозволять уже найближчим часом доставляти паливні ресурси швидше, що призведе до зменшення черг на українських АЗС.

Як повідомлялося, раніше Міністерство інфраструктури України й Міністерство інфраструктури і розвитку Польщі досягнули домовленості щодо скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива.