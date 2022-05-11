Держекоінспекція припинила перевірки заправок до кінця воєнного стану. У мирний час заправки штрафували на більш як на мільйон гривень кожного кварталу.

Керуючись урядовою постановою про воєнний стан, Державна екологічна інспекція з 13 березня 2022 припинила державний нагляд, зокрема відбір зразків пального на українських АЗС. Про це повідомили в Держекоінспекції.

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Там зазначили, що заходи державного ринкового нагляду з 24 лютого не проводилися лише на тих територііях, де відбувались активні воєнні дії, а з 13 березня їх в Україні загалом припинено на період воєнного стану.

“Відбір зразків нехарчової продукції не проводився й здійснюватиметься після припинення воєнного стану в Україні”, – пояснили в ДЕІ.

Разом із тим в інспекції відзвітували, що упродовж січня-березня 2022 року здійснено 113 заходів державного ринкового нагляду, за результатами яких прийнято 148 рішень про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів з усунення формальної невідповідності, й застосовано штрафних санкцій на загальну суму – 1 241 000 грн.