Ситуація з наявністю пального поступово поліпшується і мережі заправок починають відновлення програм лояльності.

Мережі АЗС почали відновлювати програми лояльності для постійних клієнтів. Першими на своїх сторінках у Facebook повідомили про це компанії BVS, Rodnik і "БРСМ-Нафта".

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"Нам вдалося зберегти статуси у програмі лояльності: Standard, Business, Premium. І наразі вже доступна часткова оплата бонусами, ви можете використовувати по 5000 бонусів (еквівалент 50 грн) при кожному візиті на АГЗС", – йдеться у повідомленні мережі Rodnik.

Повний доступ до бонусного рахунку й оновлення накопичень згідно зі статусами наразі у процесі відновлення, зазначають у компанії.

"Після вимушених канікул ми відновили нарахування й списання бонусів за товари магазину і фаст-фуд", – повідомляє і прес-служба компанії BVS.

У компанії зазначили, що нараховують на бонусний рахунок 1% від суми сплачених коштів за товари й 3% — за гарячі напої або фаст-фуд.

BVS також анонсувала акційні знижки на газ, А-95 еко, ДП і ДП pro. Так, за умови заправки від 10 л знижка складає 0,5 грн/л, від 20 л – 1,00 грн/л. Якщо ж ви заправляєте від 30 л пального, знижка складе 1,5 грн/л.

Як зазначили у прес-службі компанії, акція діятиме в їхній мережі з 19-го по 25-е липня ц.р. для учасників програми лояльності "Знижак".

Анонсувала знижку на пальне і мережа АЗС "БРСМ-Нафта". На кожен заправлений літр дизпального компанія обіцяє 1 грн знижки, але за умови купівлі обіду чи кави й сканування картки лояльності "БРСМ plus".

У решті мереж, із представниками яких поспілкувався enkorr, кажуть, що повертати програми лояльності будуть, але планують зробити це трохи пізніше.