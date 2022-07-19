Ситуация с наличием горючего постепенно улучшается и сети заправок начинают восстановление программ лояльности.

Сети АЗС начали возобновлять программы лояльности для постоянных клиентов. Первыми на своих страницах в Facebook сообщили об этом компании BVS, Rodnik и "БРСМ- Нафта ".

Читайте также: В Украине значительно возросло количество импортирующих топливо компаний

"Нам удалось сохранить статусы в программе лояльности: Standard, Business, Premium. И уже доступна частичная оплата бонусами, вы можете использовать по 5000 бонусов (эквивалент 50 грн) при каждом визите на АГЗС", – говорится в сообщении сети Rodnik.

Полный доступ к бонусному счету и обновление накоплений согласно статусам в процессе восстановления, отмечают в компании.

"После вынужденных каникул мы возобновили начисление и списание бонусов за товары магазина и фаст-фуд", – сообщает и пресс-служба компании BVS.

В компании отметили, что начисляют на бонусный счет 1% суммы уплаченных средств за товары и 3% — за горячие напитки или фаст-фуд.

BVS также анонсировала акционные скидки на газ, А-95 ЭКО, ДП и ДП pro. Так, при заправке от 10 л скидка составляет 0,5 грн/л, от 20 л – 1,00 грн/л. Если вы заправляете от 30 л горючего, скидка составит 1,5 грн/л.

Как отметили в пресс-службе компании, акция будет действовать в их сети с 19 по 25 июля с.г. для участников программы лояльности " Знижак ".

Анонсировала скидку на горючее и сеть АЗС "БРСМ- Нафта ". На каждый заправленный литр дизтоплива компания обещает 1 грн скидки, но при покупке обеда или кофе и сканировании карты лояльности "БРСМ plus".