Мережі АЗС відреагували зростанням цін на пальне після вчорашнього різкого падіння офіційного курсу гривні. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, зростання ціни зафіксовано в мережі Prime (35 діючих АЗС). Там бензин марки «А-95» з покращеними показниками якості здорожчав на 4 грн й тепер коштує 52 грн/л, на дизельне пальне ціна виросла на 2 грн/л, до 55,00 грн/л.

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На 5,5 і 6,5 грн/л, до 55 і 59 грн/л, здорожчали бензин і ДП відповідно в рівненській мережі «Олас» (10 АЗС).

У мережі «Катрал» (9 АЗС) ціна на бензин виросла до 60,99 грн/л (+6 грн/л), на ДП — до 58,99 грн/л (+3,99 грн/л).

На 4 грн/л, до 57,90 грн/л, підняла ціну на дизельне пальне Chipo (56 АЗС).

Крім того, на 1-2 грн/л у бік збільшення відкоригували ціни Mango (26 АЗС) й «Рур груп» (8 АЗС) (див. табл.).

Водночас найбільші мережі країни цін поки що не змінювали.

Зазначимо, вчора, 21 липня, рішенням Національного банку України офіційний курс долара було піднято на 25%, до 36,56 грн/$. Саме стало причиною перегляду цін.

Разом із тим, на думку одного з експертів, попри зростання офіційного курсу валюти ціни на пальне в українських мережах АЗС мають усі шанси втриматися на поточному рівні. «Розрахунок на базі формули держрегулювання показує, що поточні ціни на заправках мають усі шанси втриматися без підвищення, — каже директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн. — Цьому також сприятиме й зниження світових цін на нафту й нафтопродукти, яке спостерігається у липні».

Учасники ринку думають трохи інакше. “Математика наука точна, і я можу впевнено сказати, що на першоджерелі в Європі паливо подорожчало нам на 7,45 грн за літр. Це і є та цифра, яка справжня, пов'язана з курсом і тут немає нічого більшого за курс”, - пояснює керівник групи компаній “Прайм” Дмитро Льоушкин.

Він прогнозує що за тиждень ціни на дизельне пальне зростуть до 58-62 за літр дизельного пального. Бензин буде коштувати 54-58 грн за літр.

Динаміка роздрібних цін у мережах АЗС з 21 по 22 липня, грн/л: