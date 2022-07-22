21 липня Національний банк України знизив офіційний курс гривні на 25% відносно долара США. За один момент курс впав з 29,25 до 36,57 за долар. Звісно, таке падіння миттєво відбилось на ринку пального.

Експерти, які не є учасниками нафторинку, спочатку спрогнозували здорожчання пального на 7-10 гривень на літрі, а потім почали коректувати власні прогнози, намагаючись загасити паніку.

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А от власне учасники ринку затаїлись: “Буквально всі трейдери зупинили торгівлю, багато хто так до вечора і не ввімкнувся. Хто вийшов з ціною, тут же відкликали свої ціни і вивісили нові. Опт злетів на 9-10 гривень. Це факт”, – пише на своїй сторінці у соцмережі керівник групи компаній “Прайм” Дмитро Льоушкін.

“Математика – наука точна, і я можу впевнено сказати, що на першоджерелі в Європі паливо подорожчало нам на 7,45 грн за літр. Це і є та цифра, яка пов'язана з ростом курсу”, - пояснює Дмитро Льоушкін. “А ось 9-10 гривень подорожчання, вже включають ажіотажну націнку. Але оскільки ринок “повний” (нафтопродуктів – ред), вона піде, точніше вже пішла і оптові ціни надвечір знизились на пару гривень”, – говорить експерт.

Щодо роздрібних цін, то Дмитро Льоушкін дає наступний прогноз: “Ринок підніметься гривень на сім, на стелах АЗС. Від 58 до 62 гривень за дизелем та 54-58 за бензином. Це все відбуватиметься протягом тижня, днів десяти”, – прогнозує бізнесмен.