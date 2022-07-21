Трейдери для закупки пального купували валюту по курсу НБУ. Сьогодні ж українська національна валюта за день втратила 25% своєї вартості. Тепер варто очікувати стрімкого зростання цін на пальне.

Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 гривень за долар. Так за мить українська валюта втратила чверть своєї вартості.

Читайте також: В Україні значно зросла кількість компаній що імпортують пальне

Річ у тому, що купити валюту за офіційним курсом НБУ можуть лише підприємства, які купують за кордоном товари, що входять до списку критичного імпорту. До цього списку входить понад 1000 найменувань, від будматеріалів та продуктів харчування до пального, медикаментів та предметів та засобів особистої гігієни.

Найпростіше пояснити це на прикладі пального. За словами директора консалтингової компанії А-95 Сергія Куюна, раніше усі трейдери купували валюту за офіційним курсом.

"Якщо вони почнуть купувати долар по 37 грн., а євро по 39 грн., то літр палива одразу подорожчає ще на 10 грн.", - говорить Сергій Куюн.

Прогнози щодо вартості пального на АЗС експерт дає наступні: “по дизпальному втримати стелю у 58 грн/л буде важко, але 60-62 грн/л виглядає реалістично (наразі середня 55 грн/л). Бензин в межах 52 грн/л не утримається. Діапазон 55-57 грн/л більш вірогідний,” – вважає Сергій Куюн.