Трейдеры для закупки топлива покупали валюту по курсу НБУ. Сегодня же украинская национальная валюта за день потеряла 25% своей стоимости. Теперь стоит ожидать резкого роста цен на топливо.

Национальный банк Украины с 9:00 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл. До этого с 24 февраля курс был зафиксирован на уровне 29,2549 гривен за доллар. Так в мгновение украинская валюта потеряла четверть своей стоимости.

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Дело в том, что купить валюту по официальному курсу НБУ могут только предприятия, покупающие за границей товары, входящие в список критического импорта. В этот список входит более 1000 наименований, от стройматериалов и продуктов питания до топлива, медикаментов и предметов и средств личной гигиены.

Проще всего объяснить это на примере топлива. По словам директора консалтинговой компании А-95 Сергея Куюн, ранее все трейдеры покупали валюту по официальному курсу.

"Если они начнут покупать доллар по 37 грн, а евро по 39 грн, то литр топлива тут же подорожает еще на 10 грн", – говорит Сергей Куюн.