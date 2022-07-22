21 июля Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны на 25% относительно доллара США. За один момент курс упал с 29,25 до 36,57 за доллар. Конечно, такое падение мгновенно отразилось на рынке топлива.

Эксперты, не являющиеся участниками рынка, сначала спрогнозировали подорожание горючего на 7-10 гривен на литре, а затем начали корректировать собственные прогнозы , пытаясь погасить панику.

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Участники рынка констатируют, что рынок сначала затаился: “Буквально все трейдеры остановили торговлю, многие так до вечера и не включились. Тот вышел с ценой, тут же отозвали свои цены и вывесили новые. Опт взлетел на 9-10 гривен. Это факт”, – пишет на своей странице в соцсети руководитель группы компаний “Прайм” Дмитрий Лёушкин.

“Математика наука точная, и я могу уверенно сказать, что на первоисточниках в Европе топливо подорожало нам на 7,45 грн за литр. Это и есть та цифра, которая настоящая, связанная с курсом и здесь нет ничего больше курса”, – объясняет Дмитрий Лёушкин. “А вот 9-10 гривен подорожания уже включают ажиотажную наценку. Но поскольку рынок полный, она уйдет, точнее уже пошла и оптовые цены к вечеру спустились на пару гривен”, – говорит эксперт.