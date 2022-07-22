Сети АЗС отреагировали ростом цен на топливо после резкого падения официального курса гривны. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

В частности, рост цены зафиксирован в сети Prime (35 действующих АЗС). Там бензин марки А-95 с улучшенными показателями качества подорожал на 4 грн и теперь стоит 52 грн/л, на дизельное топливо цена выросла на 2 грн/л, до 55,00 грн/л.

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На 5,5 и 6,5 грн/л до 55 и 59 грн/л подорожали бензин и ДТ соответственно в ровенской сети «Олас» (10 АЗС).

В сети "Катрал" (9 АЗС) цена на бензин выросла до 60,99 грн/л (+6 грн/л), на ДТ – до 58,99 грн/л (+3,99 грн/л).

На 4 грн/л до 57,90 грн/л подняла цену на дизельное топливо Chipo (56 АЗС).

Кроме того, на 1-2 грн/л в сторону увеличения откорректировали цены Mango (26 АЗС) и Рур групп (8 АЗС) (см. табл.).

В то же время, крупнейшие сети страны цен пока не меняли.

Отметим, вчера, 21 июля, решением Национального банка Украины официальный курс доллара был поднят на 25% до 36,56 грн/$. Именно это послужило причиной пересмотра цен.

Вместе с тем, по мнению одного из экспертов, несмотря на рост официального курса валюты, цены на топливо в украинских сетях АЗС имеют все шансы удержаться на текущем уровне. «Расчет на базе формулы госрегулирования показывает, что текущие цены на заправках могут удержаться без повышения, — говорит директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн. — Этому также будет способствовать снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты, которое наблюдается в июле».

Участники рынка думают несколько иначе. “Математика – наука точная, и я могу уверенно сказать, что на первоисточниках в Европе топливо подорожало нам на 7,45 грн за литр. Это и есть та цифра, которая настоящая, связанная с курсом и здесь нет ничего больше курса”, – объясняет руководитель группы компаний “Прайм” Дмитрий Лёвушкин.

Он прогнозирует, что за неделю цены на дизельное топливо вырастут до 58-62 за литр дизельного топлива. Бензин будет стоить 54-58 грн за литр.

Динамика розничных цен в сетях АЗС с 21 по 22 июля, грн/л: