Столиця Латвії передала Києву 11 автобусів і пообіцяла у майбутньому передати ще 30.

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з делегацією мерії Риги на чолі з віце-мером латвійської столиці Едвардсом Смілтенсом, яка прибула, щоб передати Києву 11 автобусів.

Читайте також: В МВС пообіцяли прибрати зайві блокпости

"Я вдячний нашим латвійським друзям, мерії міста Рига, які передали Києву в якості допомоги 11 сучасних пасажирських автобусів. А також – гуманітарну допомогу. Це для нас сьогодні дуже важливо. Нам потрібно оновлювати і збільшувати парк громадського транспорту. Робити пересування містом, особливо в цих складних умовах, комфортним для киян", – сказав Віталій Кличко.

Едвардс Смілтенс зазначив, що на кожному автобусі є принт із символічного муралу з обіймами, який зробив у Ризі латвійський художник.

"Це – символ того, що латвійці підтримують, обіймають вас і допомагають українцям. Окрім автобусів, ми також доставили і пришлемо ще гуманітарну допомогу – продукти харчування, медикаменти, засоби гігієни. Це – допомога не тільки від влади Риги, а й від усіх мешканців нашого міста киянам. І зараз ми розглядаємо можливість передачі Києву ще понад 30 автобусів", – сказав віце-мер Риги.