Столица Латвии передала Киеву 11 автобусов и пообещала в будущем передать еще 30.
Мэр Киева Виталий Кличко встретился с делегацией мэрии Риги во главе с вице-мэром латвийской столицы Эдвардсом Смилтенсом, которая прибыла, чтобы передать Киеву 11 автобусов.
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"Я благодарен нашим латвийским друзьям, мэрии города Рига, которые передали Киеву в качестве помощи 11 современных пассажирских автобусов. А также – гуманитарную помощь. Это для нас сегодня очень важно. Нам нужно обновлять и увеличивать парк общественного транспорта. Делать передвижение по городу, особенно в этих сложных условиях, комфортным для киевлян", – сказал Виталий Кличко.
Эдвардс Смилтенс отметил, что на каждом автобусе есть принт с символическим муралом с объятиями, сделанным в Риге латвийским художником.
"Это – символ того, что латвийцы поддерживают, обнимают вас и помогают украинцам. Кроме автобусов, мы также доставили и пришлем еще гуманитарную помощь – продукты питания, медикаменты, средства гигиены. Это помощь не только от власти Риги, но и от всех жителей нашего города киевлянам. И сейчас мы рассматриваем возможность передачи Киеву еще более 30 автобусов", – сказал вице-мэр Риги.