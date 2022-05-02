Столица Латвии передала Киеву 11 автобусов и пообещала в будущем передать еще 30.

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с делегацией мэрии Риги во главе с вице-мэром латвийской столицы Эдвардсом Смилтенсом, которая прибыла, чтобы передать Киеву 11 автобусов.

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"Я благодарен нашим латвийским друзьям, мэрии города Рига, которые передали Киеву в качестве помощи 11 современных пассажирских автобусов. А также – гуманитарную помощь. Это для нас сегодня очень важно. Нам нужно обновлять и увеличивать парк общественного транспорта. Делать передвижение по городу, особенно в этих сложных условиях, комфортным для киевлян", – сказал Виталий Кличко.

Эдвардс Смилтенс отметил, что на каждом автобусе есть принт с символическим муралом с объятиями, сделанным в Риге латвийским художником.