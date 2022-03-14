Величезна кількість блокпостів по всій Україні створює багато незручностей як для громадян, так і для бізнесу та волонтерів.

Для полегшення проїзду на українських дорогах буде проведено ревізію блокпостів, зайві приберуть. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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Він зазначив, що багато волонтерів, журналістів та пересічних громадян скаржаться на велику кількість блокпостів, що ускладнює евакуацію та доставку допомоги.

Монастирський заявив, що на вʼїзд до міст перевірки будуть обовʼязковими, а на виїзд — вибірковими. Найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів, усі інші приберуть.