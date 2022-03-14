Огромное количество блокпостов по всей Украине создает много неудобств как для граждан, так и для бизнеса и волонтеров.

Для облегчения проезда на украинских дорогах будет проведена ревизия блокпостов, лишние уберут. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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Он отметил, что много волонтеров, журналистов и рядовых граждан жалуются на большое количество блокпостов, что усложняет эвакуацию и доставку помощи.

Монастырский заявил, что на въезд в города проверки будут обязательными, а на выезд — выборочными. В ближайшее время будет создан перечень актуальных блокпостов, все остальные уберут.