Мешканці одного з районів "перекрили" його на картах, щоб "чужі" не їздили транзитом

Мешканці одного з районів міста, Пааркбюрті, втомилися від заторів на їхніх вулицях у робочі дні. Кажуть, що автомобілі їздять з надмірною швидкістю та займають їхні паркувальні місця. Тож вони придумали креативну ідею зменшенню кількості транзитних машин, повідомляє nhnieuws.

Кілька десятків мешканців внесли повідомлення на Карти Google про те, що їхні вулиці нібито закриті. Після численних повідомлень веб-сайт і додаток повірили в це, і тепер автомобілі об'їжджають район.

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Міська влада обіцяла зробити все можливе, щоб розв'язати цю проблему, але поки що, на їхню думку, зроблено занадто мало. Плату за паркування збільшили, але це не дало жодного ефекту.

Мешканці вважають свою роботу «найменш радикальним заходом», щоб змусити муніципалітет виконати вимоги, і роблять це з квітня. У дні підвищеного навантаження, зазвичай у вихідні, вони цифровим способом закривають район на кілька днів. Наприклад, вулиці все ще були «закритими» в понеділок, але з вівторка знову «відкриті».

Мер міста відреагував з великим роздратуванням. Він вважає, що тепер вони обтяжують інші райони проблемами з дорожнім рухом. У відповідь він наказав встановити знаки на під'їзних дорогах до Зандворта з написом: «Вимкнути навігацію, слідувати паркувальній зоні». Ці знаки були написані нідерландською та німецькою мовами.

Окремий конфлікт спричинила одна з парковок, яка може вмістити понад 100 місць, але також позначена на мапі як перекрита. Адже мешканці району стверджують, що вони цього не робили, і робота цієї парковки відповідає їхнім інтересам. Натомість влада звинувачує людей в тому, що це частина їхньої кампанії.

Чим завершиться конфлікт мерії та мешканців районі, наразі невідомо.